В водоканале в Ростовской области назвали причину гибели семерых рабочих

Директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев назвал возможную причину гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на станции случился выброс метана.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий уточнил, что число погибших пока неизвестно из-за того, что колодец остается затопленным.

Ранее сообщалось о гибели семи рабочих при проведении работ на очистных сооружениях. ЧП произошло в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По данным источника, в настоящее время ведутся поиски еще двух человек. Также известно, что еще пять рабочих были госпитализированы. В ГУ МЧС по региону сообщали, что получили информацию об отравлении рабочих. На месте работает звено газодымозащитной службы. В СК добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку.