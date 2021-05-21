В офисе Зеленского прокомментировали скандал с вышиванкой-косовороткой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что скандал, разгоревшийся из-за неправильной национальной рубахи, которую Зеленский надел на отмечающийся в Украине День вышиванки, «немотивированный». Об этом сообщает издание Obozrevatel.

Подоляк заявил, что президент Зеленский не надевал русскую косоворотку, а на фотографии запечатлена украинская вышиванка. По его словам, в Украине существует множество региональных видов вышиванки, и сама рубаха представляет «не один какой-то образ, не один узор, не одну модель». Его утверждение поддержал дизайнер Артем Климчук, который создал эту рубаху для украинского президента на основе музейных экспонатов.

«Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке <...>. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», — рассказал Климчук.

По его словам, дизайн для рубахи Зеленского он взял с народного костюма родины президента — Днепропетровской области.

Ранее консультант по этикету оценила появление Зеленского в русской косоворотке.