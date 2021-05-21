Почти 70% россиян стали чаще беспокоиться о здоровье за время пандемии

Большинство россиян (69%) за время пандемии коронавируса стали чаще беспокоиться о своем здоровье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».

Отмечается, что женщины больше переживают за свое состояние, чем мужчины (71% против 67%). При этом 33% мужчин признались, что этот вопрос не беспокоит их, тогда как среди женщин эта доля составляет 29%.

При этом 53% опрошенных стали иначе относиться к здоровью из-за эпидемии коронавируса (54% мужчин и 53% женщин). Больше всех из-за пандемии стали переживать люди в возрасте 75 лет и старше: 86% граждан этой возрастной группы стали больше волноваться о здоровье.

В исследовании участвовали свыше 3,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что более 40% опрошенных россиян отказались делать прививку от COVID-19.