Жители России стали реже менять фамилию и инициалы

В России в 2020 году стали реже менять фамилии, имена и отчества по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу Минюста России.

По данным ведомства, в прошлом году было зарегистрировано 82 416 записей актов о перемене имени (фамилии, собственно имени и/или отчества). При этом в 2019 году было сделано 91 333 записи.

Как уточнили в министерстве, имена меняют не только россияне, но и граждане других стран.

По словам юриста-международника, почетного адвоката России Валерия Ванина, уменьшение количества желающих изменить имя, отчество или фамилию могло быть связано с периодом пандемии коронавирусной инфекции. «Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план», — полагает эксперт.

Согласно федеральному закону «Об актах гражданского состояния», лицо, достигшее возраста 14 лет, имеет право сменить имя (фамилию, собственно имя и/или отчество).

Ранее сообщалось, что в России выросло количество браков и уменьшилось число разводов.