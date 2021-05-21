Канадский суд признал терактом крушение украинского Boeing 737 в Иране

Суд канадской провинции Онтарио признал, что Иран, сбив Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», совершил теракт, передает телеканал Global News.

«Истцы установили, что, сбив (самолет) рейса 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность», — заявил судья Эдвард Белобаба.

Как отмечается, суд постановил, что «с учетом всех вероятностей» ракетный удар со стороны Ирана был намеренным.

Как сообщается, суд принял такое решение, опираясь на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что иранской стороне было известно, что воздушное судно является гражданским самолетом.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

В дальнейшем организация гражданской авиации Ирана опубликовала отчет по расследованию авиакатастрофы Boeing'a, согласно которому вина в произошедшем полностью лежит на ПВО Ирана. Боец расчета зенитно-ракетной установки ошибочно принял взлетающий из аэропорта Тегерана гражданский самолет за крылатую ракету.

Однако глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал иранский отчет предвзятым. По его словам, в документе представлены выборочные доказательства, а сделанные выводы являются обманчивыми.