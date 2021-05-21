В Россию пытались отправить партию бананов с кокаином на миллионы долларов

Сотрудники полиции Эквадора обнаружили крупную партию кокаина в грузе бананов, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Ecuavisa.

Как сообщается, 805 брикетов с наркотиками были найдены в порту крупнейшего города страны Гуаякиль на тихоокеанском побережье.

По данным канала, который ссылается на администрацию этого мегаполиса, запрещенные вещества предназначались к отправке в Россию и Бельгию.

Информации о весе партии не приводится. По оценкам правоохранителей, ее стоимость составляется составляет несколько миллионов долларов.

Ранее российские полицейские раскрыли крупную сеть распространения наркотиков. Как сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, сотрудники правоохранительных органов задержали крупное преступное сообщество наркоторговцев, работавших в интернете. По его словам, злоумышленники занимались розничной и оптовой торговлей, поставляли запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край и в другие регионы. При этом продавцы использовали псевдонимы при общении на интернет-площадках.

По данным МВД, был задержан 21 человек. Все они являются участниками организованных групп, которые, по предварительным данным, входили в одно преступное сообщество. В ходе обыска было изъято более 25 кг наркотических средств и психотропных веществ.