В Евросоюзе назвали дату вступления в силу коронавирусного сертификата

Глава комитета по гражданским свободам в Европарламенте Хуан Фернандо Лопез Агиляр назвал дату вступления в силу цифрового коронавирусного сертификата. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть временной график, это соглашение должно еще пройти голосование в комитете по гражданским свободам и утверждение на пленарной сессии Европарламента», — сказал он.

По словам главы комитета, сертификат может вступить в силу к 1 июля.

Ранее стало известно, что Евросоюз приступил к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19. На этом этапе в эксперименте примут участие 17 стран Евросоюза из 27. В зеленом цифровом пропуске будет три блока информации: о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения коронавирусом.

Также Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.