На фоне эпидемии «черной плесени» в Индии появилась инфекция «белая плесень». Об этом сообщает издание Times of India.

Отмечается, что четыре случая, связанных с белой грибковой инфекцией, были зарегистрированы в штате Бихар на востоке Индии, который сейчас борется с разрушительной вспышкой COVID-19. Среди погибших - врач, работающий на передовой.

По данным издания, инфекция «белой плесени» может повлиять на общую жизнедеятельность организма, в отличие от «черной плесени», которая поражает только носовые пазухи и легкие. Кроме того, согласно информации экспертов, заражение белым грибком может быть опасным для беременных женщин и детей.

Ранее сообщалось, что индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень».