Украина внесла в черный список еще трех российских актеров, сообщает Министерство культуры и информационной политики страны.

Отмечается, что в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, попали артисты Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова. Их имена были внесены туда после соответствующего письма, направленного Службой безопасности Украины в министерство культуры и информационной политики 11 мая.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины также включило российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) в «черный список».

Артист сообщил, что концертов на Украине больше не будет, но выразил надежду на изменение ситуации в будущем.

«Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами разобьем стадион», — написал он.

Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.