Около 7 тыс. жителей Астраханской области второй месяц живут без воды

Порядка 7 тыс. человек в Астраханской области остались без воды, сообщил «Газете.Ru» депутат Госдумы от региона Олег Шеин. Проблемы на станции, рассказал он, возникли еще в апреле. В попытках добиться нормальной работы водопровода местные жители обратились в прокуратуру.

«В поселке Приволжье проживают порядка 7-8 тыс. человек. В апреле возникли серьезные проблемы с насосной станцией — она вышла из строя. Я разговаривал с руководством водоканала, они сказали, что работают в этом направлении. Но идет середина мая, и пока люди пишут, что сидят без воды», — рассказал депутат.

В поселке многие владеют приусадебными хозяйствами, и из-за отсутствия воды погибла вся рассада, добавил он.

Проблемы, по словам местной жительницы Ольги, начались еще в марте. Чтобы приготовить еду, помыться или постирать – нужно сначала достать воды. Городские службы пытаются помочь населению, но цистерны ездят не по всем улицам – например, на Староастраханской не останавливаются.

«Мы не успеваем ее (машину с водой) поймать. Ночью бывает из крана течет часа два вода – набираем. Сидим, караулим, днем потом спим. Нам проще, мы пенсионеры, кто работает, конечно, тем тяжело», — поделилась Ольга.

«Газета.Ru» обратилась в приемную Астраханского водоканала. Там ответили, что выясняют причину и «работают над этим вопросом». Редакция также запросила местную администрацию о сроках восстановления водоснабжения, но на момент публикации ответа не последовало.