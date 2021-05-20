У летучих мышей в Сочи нашли опасные виды коронавируса — «Хоста-1» и «Хоста-2». Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, российские ученые обнаружили новые виды коронавируса в пещерах между Сочи и Адлером. Они утверждают, что «Хоста-1» и «Хоста-2» являются ближайшими родственниками SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.

Как отмечает издание, эти возбудители могут так же, как и вирусы уханьских летучих мышей, вызвать заболевание у человека.

По словам сотрудника Центра им.Гамалеи, вирусолога Сергея Альховского, носителями инфекции являются подковоносы рода Rhinolophus — летучие мыши с характерным кожным выростом на морде. Обитают они, в частности, и на юге России — на Кавказе, черноморском побережье и в Крыму.

Ученые взяли у животных образцы анализов и выяснили, что обнаруженные вирусы выделяются с фекалиями летучих мышей. Альховский добавил, что помимо пещер подковоносы часто селятся на чердаках и в подвалах жилых зданий.

«Соответственно, их фекалии падают вниз, где опять же с ними могут контактировать люди или домашние животные», — отметил он.

Вирусолог подчеркнул, что любого контакта с летучими мышами лучше избегать.

Ранее группа ученых из США и Канады назвали возможной утечку коронавируса из лаборатории.