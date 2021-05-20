В двух индийских штатах объявили об эпидемии «черной плесени» на фоне COVID-19

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», — отмечается в уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй.

В штате на сегодняшний день насчитывается около 100 пациентов с данным заболеванием. Для них создали специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большая часть заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

По словам главы минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, «подлежащим

Ранее Роспотребнадзор рассказал об опасности «черной плесени».

Вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более 100 случаев этого заболевания.