Жительницу Приамурья отправили в колонию за убийство топором сына

Суд в Приамурье отправил в колонию на 8 лет местную жительницу за то, что она убила топором сына во время празднования Нового года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

Согласно информации следствия, инцидент произошел в поселке Бурея. 61-летняя обвиняемая праздновала с 40-летним сыном Новый год с 31 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Они поссорились, при этом оба были в состоянии алкогольного опьянения. Когда сын пошел спать, мать взяла колун и ударила им несколько раз по голове мужчины. Ее сын скончался на месте от полученных травм.

Бурейский районный суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

«С учетом смягчающих обстоятельств ей определено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина полностью признала вину.

Ранее сообщалось, что тело женщины с пакетом на голове нашли у здания Верховного суда в Москве.