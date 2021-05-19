Родственники подростка, назвавшего Кадырова «шайтаном», принесли извинения

Родственники пользователя Instagram, который во время прямого эфира главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети назвал его «шайтаном», извинились за произошедшее.

Как передает телеканал «Грозный ТВ» в своем Instagram, автором поста является 15-летний подросток, выходец из Дагестана. По информации канала, он со своим отцом живет в подмосковном Чехове.

Отмечается, что родственник юноши, обращаясь к Кадырову, просит у него прощения за то, что «не смог вырастить достойного сына и неправильно воспитал его».

«Мой сын <…> во время вашего эфира допустил очень оскорбительные и неуважительные высказывания. Я гарантирую вам в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез», — сказал отец подростка.

Он отметил, что понимает, «насколько это серьезно» и какой на Кавказе есть «спрос за такие слова».

Мужчина также заявил, что ему «очень стыдно за такое воспитание» юноши. Кроме того, он указал, что «не понимает, как так вышло».

Ранее Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram пригрозил одному из своих подписчиков уничтожением за оскорбление. Глава Чечни заявил, что найдет этого интернет-пользователя и посмотрит, кто из них двоих «шайтан».