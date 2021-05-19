Онищенко описал, как может быть реализована обязательная вакцинация в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что в России уже существуют категории служащих, которых можно обязать вакцинироваться. По его словам, эту практику стоило было бы распространить на весь частный бизнес в сфере услуг. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«У нас практически весь сервис в стране является частным, на уровне трудового договора работодатель может поставить условие, что для обеспечения безопасности обслуживаемого контингента, персонал должен быть привит. Такой вариант вполне возможен, такие элементы законны», — пояснил бывший главный санитарный врач России.

Геннадий Онищенко отметил, что представители профессий, входящих в группу риска, уже проходят вакцинацию. Для этого, подчеркнул депутат, не требуется изменение закона, поскольку нарушение отсутствует.

«В законе у нас написано информированное согласие на прививку. Думаю, закон мы сейчас не изменим, да и необходимости в этом нет. Если на уровне трудового договора, то представьте, есть группы профессий, в которых обязательность прививки не нарушает закон. Это профессии групп риска: работники сферы обслуживания, транспорта. Они все наши медицинские обследования проходят, прививаются, если надо. Поскольку они являются группой риска, которая может представлять опасность», — добавил Онищенко.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что допускает возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, все прививки в стране носят добровольный характер, но в исключительных случаях они могут стать обязательными. Политик отметил, что добровольность вакцинации является вопросом «соразмерности ценностей»: отдельная жизнь — с одной стороны, с другой — «защита всего населения».