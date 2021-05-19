Глава Калмыкии объявил 26 мая днем рождения Будды

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков объявил 26 мая Днем национального праздника и днем рождения основателя буддизма, Будды Шакьямуни, сообщает сайт главы региона.

«В соответствии с частью 7 статьи 4 федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», статьей 1 закона Республики Калмыкия «О праздничных и памятных днях в Республике Калмыкия», а также в целях дальнейшего развития национально-культурных традиций калмыцкого народа постановляю: объявить 26 мая 2021 года Днем национального праздника «День рождения Будды Шакьямуни», — написано в указе №85.

Каждый год день рождения Будды Шакьямуни отмечается в разные дни, в этот день отмечается также достижение им просветления и паранирваны.

В прошлый раз в Калмыкии на государственном уровне день рождения Будды отмечался 2 июня 2015 года.