В России выявили 7 920 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Днем ранее было зафиксировано 8 138 случаев инфекции.

За прошедший день выздоровели 9 561 человек, скончались 390.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 096), Санкт-Петербурге (784), Московской области (697), Ростовской области (198) и Воронежской области (141). Из числа зараженных 15,3% не имели клинических проявлений болезни.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 965 676 жителей России, вылечились 4 581 787 человек, умерли 116 965.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России закончится эпидемия COVID-19.