Более половины россиян испытали стресс в 2021 году

В 2021 году более половины (55%) россиян испытывали стресс. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Ромир», поступившего в «Газету.ru».

Отмечается, что на вопрос испытывали ли респонденты стресс в 2020 году, 79% опрошенных ответили положительно.

«Результаты исследования показали, что в среднем женщины чаще мужчин испытывают стресс: в волнительном настроении пребывают 56% женского населения и 51% мужского. В 2020 году статистика была также более удручающей: тревожности подвергались 72% мужчин и 84% женщин соответственно», — говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, россияне (61%) в возрасте до 40 лет сильнее других ощущали стресс.

«Чуть меньше беспокоятся люди пенсионного возраста старше 75 лет (55%), от 41 до 50 (48%) и от 51 до 74 лет (42%)», — говорится в сообщении.

Среди тем, наиболее волнующих россиян, половина связанна с финансами: более половины жителей встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%). Чуть меньше сограждан обеспокоены кризисом в экономике (30%), ростом безработицы (27%) и социальным расслоением населения (25%).

В исследовании приняли участие 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек