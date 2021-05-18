Пастух в Калмыкии сбежал из рабства и двое суток добирался к людям по степи

Пастух сбежал из рабства со скотоводческой фермы в Калмыкии и двое суток полз к людям по степи. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

По информации канала, в начале года мужчину по имени Дмитрий позвали работать пастухом на калмыцкую ферму в поселке Молодежный. Там он фактически оказался в плену у своего работодателя. Пленник провел на ферме около 2,5 месяцев — хозяева отобрали у него телефон и паспорт, а также постоянно били и почти не кормили.

По данным Life Shot, Дмитрий дважды неудачно пытался бежать, но его каждый раз ловили и сильно избивали. 22 марта он снова решился на побег — на этот раз его догнали на машине, избили до полусмерти и бросили умирать в степи. С раздробленным тазом мужчина двое суток полз около трех километров до ближайшей трассы. Один из водителей вызвал ему скорую и передал астраханским врачам. Дмитрию сделали операцию, трое суток он был в реанимации.

18 мая бывший пленник наконец вернулся домой, в Ставрополь, где за ним ухаживает 72-летняя мать. Следственный комитет начал проверку фермеров-рабовладельцев, отмечает телеграм-канал.

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