Кличко сообщил, что в его квартиру пытались ворваться вооруженные люди

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его квартиру утром во вторник, 18 мая, пытались ворваться вооруженные люди. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина24».

«Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь (в квартиру – ред.) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», — рассказал градоначальник.

При этом он добавил, что всегда готов сотрудничать с правоохранителями.

По словам Кличко, в той квартире, где прошли обыски, проживают бывшие работники оперного театра.

«Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», — подытожил Кличко.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в попытках его дискредитировать.