Скончалась вдова советского разведчика Кима Филби

В Москве умерла вдова легендарного советского разведчика, лидера «Кембриджской пятерки» Кима Филби Руфина Пухова-Филби. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на историографа Филби, заместителя главного редактора «Российской газеты» Николая Долгополова.

Женщина ушла из жизни в возрасте 88 лет.

По словам Долгополова, Пуховы-Филби не стало в понедельник, 17 мая.

Как сообщила ТАСС член Совета по правам человека Ева Меркачева, она скончалась из-за продолжительной болезни.

«Своего супруга она пережила на 33 года. Точная причина смерти пока неизвестна, но, вероятнее всего, это связано с ее заболеванием», — сказала Меркачева.

Она добавила, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище, точная дата пока неизвестна.

Знакомство Руфины Пуховой с разведчиком Гарольдом Адрианом Расселом Филби состоялось в то время, когда он жил в Москве, куда был переправлен по нелегальным каналам в 1963 году.

Филби был членом «Кембриджской пятерки» — группы выпускников Кембриджского университета, которую завербовала внешняя разведка СССР. В состав группы также входили Джон Кэрнкросс, Дональд Маклейн, Гай Берджесс и Энтони Блант. Они работали в спецслужбах и МИД Великобритании.

Сам Филби в Великую Отечественную войну выполнял задания в США и Соединенном Королевстве. В послевоенное время он работал в секретном разведывательном ведомстве MI-6, передавал данные советской внешней разведке. После переправки в СССР служил в аппарате КГБ. Скончался Ким Филби в Москве в 1988 году. Он был похоронен на Кунцевском кладбище.