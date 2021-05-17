Адвокат Меня рассказал о его реакции на прекращение уголовного дела

Бывший губернатор Ивановской области и аудитор Счетной палаты Михаил Мень согласился на прекращение уголовного дела, не признав свою вину, рассказал его адвокат Мурад Мусаев в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам представителя защиты, в деле насчитывалось 120 томов и около 150 свидетелей, дальнейшие разбирательства могли бы занять до четырех лет.

«Ни у кого из нас нет столько времени. Михаил Мень предпочитает посвятить это время созидательному труду и своей семье. Он не признал вину и согласился на прекращение дела», — сказал Мусаев.

Он также отметил, что не обсуждал с подзащитным его дальнейшие трудовые планы и не знает, планирует ли Мень вернуться на работу в Счетную палату.

«Он жаждал справедливого суда, но это значило бы потратить много времени на тяжбы. А сейчас он ценит каждую минуту. У нас была с ним дискуссия, что такая тяжба займет у государства десятки миллионов рублей. Михаил Мень сказал, что государство найдет лучшее применение этим деньгам», — добавил адвокат.

17 мая суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Меня в связи с истечением срока давности. Бывший ивановский губернатор обвинялся в растрате 700 млн рублей.