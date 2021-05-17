Адвокат Меня рассказал о его реакции на прекращение уголовного дела

close
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
РИА «Новости»

Бывший губернатор Ивановской области и аудитор Счетной палаты Михаил Мень согласился на прекращение уголовного дела, не признав свою вину, рассказал его адвокат Мурад Мусаев в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам представителя защиты, в деле насчитывалось 120 томов и около 150 свидетелей, дальнейшие разбирательства могли бы занять до четырех лет.

«Ни у кого из нас нет столько времени. Михаил Мень предпочитает посвятить это время созидательному труду и своей семье. Он не признал вину и согласился на прекращение дела», — сказал Мусаев.

Он также отметил, что не обсуждал с подзащитным его дальнейшие трудовые планы и не знает, планирует ли Мень вернуться на работу в Счетную палату.

«Он жаждал справедливого суда, но это значило бы потратить много времени на тяжбы. А сейчас он ценит каждую минуту. У нас была с ним дискуссия, что такая тяжба займет у государства десятки миллионов рублей. Михаил Мень сказал, что государство найдет лучшее применение этим деньгам», — добавил адвокат.

17 мая суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Меня в связи с истечением срока давности. Бывший ивановский губернатор обвинялся в растрате 700 млн рублей.