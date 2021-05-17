Московский ученый потерял память после удара молнии

У ученого НИЦ «Курчатовский институт», выжившего после удара молнии, диагностировали кратковременную потерю памяти, сообщает МК.RU.

Инцидент произошел вечером 16 мая в лесу недалеко от деревни Митрополье, куда ученый приехал вместе с семьей. Как пишет издание, молния могла ударить в опору линии электропередач, которая находилась в 50 метрах от них.

Члены семьи ученого вызвали «скорую» и МЧС. Уточняется, что пострадавший дошел до машины медиков самостоятельно. Кардиограмма не показала никаких отклонений, однако мужчина забыл все об этом дне и не понимал, что произошло. Также в результате инцидента 55-летний мужчина получил легкие ожоги на пятках. Предположительно от гибели его спасла толстая резиновая подошва.

Пострадавшего сразу отпустили из местной больницы — ему позволили остаться под наблюдением родственников и лечиться в домашних условиях.