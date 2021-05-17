Прекращено дело против ивановского экс-губернатора Конькова

Уголовное дело о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова прекращено из-за истечения срока давности, рассказал адвокат обвиняемого Анна Коткова в беседе с ТАСС.

Коньков являлся фигурантом дела другого экс-губернатора региона и аудитора Счетной палаты России Михаила Меня, они обвинялись в растрате 700 млн рублей. 17 мая дело в отношении Меня также было прекращено в связи с истечением срока давности.

Коньков был задержан 31 мая 2019 года в Иванове, с марта 2020 года он находился под домашним арестом, в апреле мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

По данным следствия, в 2011 году по указанию бывшего тогда главой Ивановской области Михаила Меня был принят ряд документов, на основании которых компания «Ивановский бройлер» получила 700 млн рублей под видом займов. На следующий день эти средства были похищены преступной группой, организованной, по заявлению стороны обвинения, самим Менем.