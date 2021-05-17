В РПЦ осудили «памятник Сатане» в Кирове

Популяризацию библейских персонажей, связанных с грехопадением, в РПЦ назвали религиозным невежеством. Так замглавы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал «Газете.Ru» появление скульптуры в виде змеи-искусителя в Кирове.

«Мне представляется, что популяризация тех библейских персонажей, с которыми связано грехопадение человечества, это либо доказательство абсолютного религиозного невежества, либо сознательное ассоциирование определенной группы лиц — тех, кто поддержал или не возражал — с идеей смерти. Мы знаем, что человечество, поддавшись змею искусителю, потеряло вечную жизнь, в которой не было страданий. Вероятно, тем, кто поддерживают это «творчество», это «извращение», радостно от того, что человечество потеряло», — заявил Кипшидзе.

Замглавы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считает, что вопрос установки такого монумента находится в зоне ответственности администрации города.

«Я считаю, что этот вопрос находится в рамках усмотрения администрации. Думаю, большинство жителей Кирова, как и других городов России, все-таки не готовы к тому, чтобы ассоциировать себя с сатанизмом, который олицетворяет изображение змея, беса, противника рода человечьего», — рассказал Кипшидзе.

Ранее в кировской администрации сообщили «Газете.Ru», что повлиять на ситуацию с арт-объектом никак не могут. Там отметили, что монумент установлен на придомовой территории, а поэтому не требует согласования с администрацией. Монумент представляет собой фигуру дерева, в ветвях которого змей-искуситель обвивает яблоко. СМИ назвали установку — «памятником Сатане».