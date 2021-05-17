Мужчина, напавший в Екатеринбурге с ножом на прохожих, находится без сознания

Мужчина, задержанный за нападение с ножом на прохожих в Екатеринбурге, в результате чего погибли три человека, находится в больнице без сознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он находится в 23-й больнице, без сознания, допрос провести не удается», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, нападавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По неподтвержденным сведениям, у него ножевое ранение в области груди, на данный момент уточняется, имеется ли огнестрельное.

Кроме того, Горелых подчеркнул, что в полиции установили личность задержанного, это житель Туринского района Свердловской области Кукушкин 1987 года рождения, ранее не судим и официально не трудоустроен.

Согласно оперативным сведениям, в компании, участниками которой были и погибшие, и задержанный, мог произойти конфликт, перешедший в поножовщину. Полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.

Ранее сообщалось, что мужчина в Екатеринбурге, зарезавший троих человек, оказал сопротивление полицейским при задержании и был ранен.