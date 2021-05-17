Метеоролог сообщил, что жару в Москве сменят ливни и грозы

В среду, 19 мая, температура воздуха в Москве немного понизится, ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».

По его словам, в начале недели (17-23 мая) в столице будет аномально теплая погода, на 10-11°C выше нормы. В понедельник, 17 мая, ожидается потепление до +30°C. Во вторник — +29-31°C, что на семь градусов выше нормы июля, ожидается, что в этот день побит рекорд 1897 года (+29,1°C).

«В среду подойдет фронтальная система, поэтому облака начнут собираться, мощные шапки кучево-дождевых облаков, короткие ливни с грозами, это собьет жару до +26-28°C», — рассказал Тишковец.

20 и 21 мая в Москве ожидаются циклонический вихрь, ливни, грозы. Как отметил метеоролог, к субботе, 22 мая, выйдет антициклон, температура днем достигнет +18 — +23°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что в нескольких российских регионах ожидается температура выше 30°C в течение недели.