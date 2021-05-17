Названы регионы, где ожидается опасно высокий уровень ультрафиолетового излучения

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России индекс ультрафиолетового излучения будет достигать опасной для кожи и глаз отметки 6-7. Как сообщает РИА «Новости», в Центральной России, в Сочи и Владивостоке индекс достигнет отметки в 8 единиц.

«В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6-7 на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в Северо-Кавказском федеральном округе также ожидаются высокие индексы ультрафиолетового излучения.

«В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6-7 ультрафиолетового индекса», — сказал Вильфанд.

Кроме того, опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидается на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае, добавил Вильфанд.