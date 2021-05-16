Владелец CNN и HBO планирует объединиться с Discovery

Американский телекоммуникационный конгломерат AT&T планирует объединить медиаактивы с компанией Discovery, Inc. Об этом сообщает Bloomberg.

AT&T, владеющий, в частности, каналом CNN, телевизионной сетью HBO и студией Warner Bros, ведет переговоры с медиакомпанией Discovery, Inc. Если они завершатся успешно, то результатом сделки станет создание нового центра развлечений, который может стать конкурентом стриминговому сервису Netflix и компании Walt Disney, отмечает агентство.

По словам источников Bloomberg, компании все еще обсуждают структуру сделки, поэтому ее детали могут измениться. Представители AT&T и Discovery от комментариев отказались, отметили в издании.

Discovery, Inc. — американская медиакомпания, управляющая телевизионными сетями. Ей принадлежат каналы Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery, Science Channel, TLC и другие. В марте 2018 года компания завершила сделку по приобретению Scripps Networks Interactive, установив контроль над такими телесетями, как Food Network, HGTV и Travel Channel.

Ранее прокуратура США сообщила, что двое кибермошенников из штата Орегон занимались перепродажей краденых учетных данных Netflix и других потоковых сервисов, включая HBO Max и Spotify Premium.