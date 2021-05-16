Памятник Сатане появился в Кирове

В Кирове на перекрестке улиц Володарского и Советской установили памятник Сатане. Об этом сообщает портал Newsler.ru.

Отмечается, что статуя находится недалеко от продуктового магазина. Она представляет собой дерево, в ветвях которого сидит змей-искуситель и обвивает запретный плод. Чьей инициативой было установить именно такой объект в этом месте и что он конкретно значит по замыслу создателей, не уточняется.

По информации портала, пользователи социальных сетей разошлись во мнении относительно уместности такого памятника в городе.

Ранее сообщалось, что к празднованию Дня Победы Российское движение школьников возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере «Майнкрафт». Памятник стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков.