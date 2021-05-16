Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн объяснил свои твиты про «мусоров» во Франции и Колумбии в своем телеграм-канале.

«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки, «Мусора — позор России», появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции», — написал он.

По его мнению, «если подобное, только куда более в жёстких формах, происходит в других странах, этой волны возмущения не видно».

В качестве примера депутат привел французскую полицию, которая начала применять в Париже водомёты и резиновые пули для разгона протестующих, а также колумбийские беспорядки, где при разгоне митингов погибли люди.

В Колумбии уже на протяжении нескольких дней не утихают ожесточенные протесты, жертвами которых стали 19 человек. Волнения не прекращаются, несмотря на то, что власти удовлетворили изначальные требования протестующих и отказались от налоговой реформы. Теперь же колумбийцы требуют распустить подразделения по борьбе с беспорядками и демилитаризовать города.