в России выявили еще 8 554 случая коронавируса

В России выявили 8 554 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 8 573 пациента, скончался 391.

Наибольше число новых случаев заражения зафиксировано в Москве (2789), Петербурге (767), Московской области (672), Ростовской области (203) и Нижегородской области (138).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 940 245 жителей России, вылечились 4 556 073 человека, умер 115 871.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса ради путешествий по миру.