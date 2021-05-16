Пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке

В районе Бронкс на севере Нью-Йорка произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее пяти человек, передает телеканал NBC.

По информации полиции, инцидент произошел около 21.00 (4.00 воскресенья мск) в районе Клермонта на Вебстер-авеню.

Как отмечается, правоохранители обнаружили одну из жертв на месте преступления. При этом остальные четверо пострадавших самостоятельно добрались до соседней больницы. Степень травм не уточняется, однако они не представляют опасности для жизни пострадавших.

Причины случившегося и личности потенциальных подозреваемых выясняются.

Полиция продолжает расследование этого дела.

Ранее стало известно о задержании афроамериканца, который подозревается в стрельбе на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Сообщалось, что инцидент со стрельбой случился 8 мая недалеко от отделения полиции на пересечении 7-й авеню и 44-й улицы в Нью-Йорке. В результате нападения пострадали две женщины и ребенок.