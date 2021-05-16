В Индию доставили вторую партию «Спутника V»

Индия получила вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Индии Николая Кудашева.

По его словам, новые дозы данного препарата были доставлены в индийский город Хайдарабад.

«Мы очень рады видеть, что совместная российско-индийская борьба с COVID-19, которая в настоящее время является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и движется вперед», — отметил Кудашев.

Он также указал, что вторая поставка лекарства является очень своевременной, учитывая недавний запуск «Спутника V» в рамках индийской кампании вакцинации.

Как сообщалось, первая партия этой российской вакцины прибыла в Индию 1 мая.

Индия занимает второе место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Согласно последним данным индийского Минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,3 млн, вылечились свыше 20,4 млн пациентов, скончались более 266 тысяч человек. Уже более двух недель в Индии ежедневно регистрируют больше 300 тыс. заражений, и пять раз число случаев инфицирования превышало 400 тысяч.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.