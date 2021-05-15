Сильный ветер сорвал со здания Госдумы букву «А»

Сильный ветер сорвал с фасада здания Государственной Думы букву «А» в последнем слоге слова «Государственная», сообщает ТАСС.

«Из-за очень сильного ветра буква «А» сорвалась», — пояснила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Она также заявила, что «вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят».

Кроме того, шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве.

«В результате прохождения фронта неблагоприятных погодных явлений в Москве пострадало шесть человек, из них один ребенок. САО — четыре человека, из них один ребенок. Падение забора — один человек. ЗАО, падение балконного стекла — один человек. ВАО, падение дерева — один человек госпитализирован», — указано в сообщении экстренных служб.

Ранее на китайский Ухань обрушился торнадо, шестеро погибли, более 200 человек пострадали. Из-за торнадо обрушились 85 зданий, 400 зданий были повреждены.

Кроме того, зафиксированы повреждения двух башенных кранов и 8000 кв. метров временных рабочих навесов.