Уральского депутата арестовали по подозрению в причастности к убийству

В Свердловской области по обвинению в причастности к убийству арестованы депутат городской думы Артемовского городского округа Геннадий Виноградов и его сын, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Как заявил источник, речь идет об убийстве, уголовное дело по факту которого было заведено в 2003 году.

«Установлена причастность к совершению преступления депутата думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа», — рассказал он.

Сообщается, что оба мужчины были арестованы на два месяца.

По данным из открытых источников, Геннадию Виноградову 63 года, он является депутатом городской думы Артемовского городского округа от партии «Единая Россия».

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