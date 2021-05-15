В московском метро начался парад поездов

На кольцевой линии московского метро запущен парад поездов в честь 86-летия метрополитена, сообщил первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов. Его слова приводит РИА «Новости».

Парад продлится два дня, за это время пассажиры подземки смогут увидеть большинство типов поездов, которые использовались в столичном метро.

«За эти два дня на кольцевой линии наши пассажиры увидят 8 типов подвижного состава <...> Я уверен, что парад поездов, который мы будем проводить в эти два дня, поднимет настроение пассажирам московского метрополитена», – заявил Дощатов.

По его словам, за время парада по кольцевой линии проедут ретропоезд «Сокольники», вагоны типа «Е», номерной поезд, не имеющий буквенного обозначения, а также поезда типов «Яуза», «Русь», «Ока», «Москва» и «Москва-2020».

Ранее сообщалось, что в Москве планируется запуск оплаты проезда в метро с помощью лица.