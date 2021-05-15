В Минпромторге сравнили цены на российские вакцины от COVID-19

Предельная закупочная цена одной дозы у российских вакцин от коронавируса примерно одинаковая, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли страны.

Так, самая низкая закупочная цена одной дозы у вакцины «ЭпиВакКорона», она составляет 842 рубля. Самой дорогой является «Спутник V», одна доза этого препарата стоит 866,81 рубля. Третья российская вакцина, «КовиВак», дешевле «Спутника V» всего на несколько копеек, она стоит 866 рублей за дозу.

Таким образом, закупочная цена одной дозы самой дорогой и самой дешевой российских вакцин от COVID-19 составляет всего 24,81 рубля.

При этом в министерстве напомнили, что для полного курса вакцинации всеми перечисленными препаратами необходимо введение двух доз. Однокомпонентной является только вакцина «Спутник Лайт», однако ее предельная цена на данный момент не утверждена.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее директор Центра Александр Гинцбург рассказал, когда в России зарегистрируют назальную вакцину от COVID-19.