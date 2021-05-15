Шестеро погибли, более 200 человек пострадали из-за торнадо в Ухане

Шесть человек погибли, еще 218 пострадали в результате торнадо в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает городское управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, из-за торнадо обрушились 85 зданий, 400 зданий были повреждены. Кроме того, зафиксированы повреждения двух башенных кранов и 8000 кв. метров временных рабочих навесов.

Ранее сообщалось, что на китайский Ухань обрушился торнадо. Порывы шквалистого ветра достигали скорости 23,9 метров в секунду.

15 марта Китай накрыла самая сильная за последние десять лет песчаная буря. В конце марта в Пекине была зафиксирована вторая буря, из-за которой загрязнение воздуха достигло опасного для здоровья уровня.