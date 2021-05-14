Госдеп обеспокоен данными о заморозке банковских счетов «Радио Свобода»* в России

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон обеспокоен известиями о заморозке банковских счетов московского бюро ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет РИА «Новости», «Радио Свобода» заявило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения государственного департамента Соединенных Штатов о нарушении прав американских журналистов со стороны России не соответствуют действительности. Речь шла о «Радио Свобода».

В феврале Роскомнадзор оштрафовал ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» и его гендиректора на 11 млн руб. Всего в отношении организации было составлено 116 протоколов из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов.

В конце 2020 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.