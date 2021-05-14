Юрий Квятковский покидает пост главного режиссера Росгорцирка

Театральный режиссер Юрий Квятковский покидает пост главного режиссера Российской государственной цирковой компании. Об этом говорится в сообщении на сайте Росгорцирка.

«Главный режиссер Российской государственной цирковой компании Юрий Квятковский покидает свой пост. Его решение связано с большими личными творческими планами и развитием собственных проектов в области театрального искусства», — говорится в сообщении.

В 2020 году театральный режиссер и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский занял пост главного режиссера Российской государственной цирковой компании. За время своей работы он стал лауреатом премии «Золотая маска».

До этого сообщалось, что Гия Эрадзе по своему желанию ушел с должности главного режиссера и худрука Росгосцирка.

Ранее пост художественного руководителя цирка занимал всемирно известный мим, режиссер Вячеслав Полунин.