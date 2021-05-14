Генпрокурор Чехии заявил об уходе в отставку

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что собирается уйти в отставку, сообщил вице-премьер республики Карел Гавличек. Его слова приводит РИА «Новости».

Он рассказал, что глава чешского минюста Мария Бенешова объявила на заседании правительства о том, что Земан заявил о желании уйти в отставку с 30 июня.

Как указал Гавличек, кабмин принял эту информацию министра к сведению, «без ее обсуждения».

Земан находился на посту генпрокурора страны с 2011 года.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что Бенешова настаивает на отставке генпрокурора после его заявлений по «делу о Врбетице».

До этого Земан заявил, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году не были терактом. По его словам, с юридической точки зрения данное дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. Генпрокурор также посчитал, что это «дело исключительно политиков».

В дальнейшем Земан заявил, что уголовное дело о взрывах во Врбетице может быть прекращено, если не удастся допросить подозреваемых.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.