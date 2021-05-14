Мясников заявил о третьей волне коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавируса. Об этом он сообщил в своем

Telegram-канале.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — рассказал специалист.

По его словам, это происходит не синхронно, ситуация в регионах различается.

«Было предсказуемо <…>, что где-то в мае начнется новая волна. И вот она начинается. Потом можно сказать, что она продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять», — выразил мнение Мясников.

Он также призвал граждан вакцинироваться от коронавируса и продолжать носить маски и перчатки. Врач подчеркнул, что только прививка может дать надежную защиту.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, с начала пандемии в стране зарегистрирован 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. Жертвами инфекции за весь период стали 115 116 человек, выздоровели 4 537 634 человека.

По состоянию на 14 мая в Москве было зарегистрировано 3 818 случаев коронавируса. В последний раз более 3 тыс. заболевших было 24 января (3 069), свыше 4 тыс. — 17 января (4 012).