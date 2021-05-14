В РПЦ назвали главную демографическую проблему

Епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) считает, что запрет абортов не решит демографических проблем России, так как граждане могут найти новые способы недопущения рождения детей, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что основная причина этого заключается в том, что люди привыкли жить для себя, не зная радости в другом человеке.

«И это незнание радости в другом доходит до того, что они не знают радости в заботе о своих родителях, в заботе о своих детях», — сказал священнослужитель.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Общецерковного съезда по социальному служению призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдавать их церкви, а не делать аборт.

Накануне представители Русской православной церкви также призвали власти страну законодательно ограничить суррогатное материнство в Российской Федерации.