Турция начнет ослаблять ограничения по коронавирусу с 17 мая

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о снятии ряда ограничений по коронавирусу с 17 мая.

«С понедельника мы начинаем внедрять наш контролируемый календарь нормализации. Мы будем действовать осторожно до конца мая и значительно ослабим меры к июню, чтобы сделать повседневную жизнь еще более комфортной», — приводит его слова агентство Anadolu Ajansı.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за сложной ситуации с COVID-19. В частности, все организации и учреждения приостановили свою работу, а междугородние поездки стали возможны только после получения разрешения от властей. С 7 мая ужесточили ограничения в сфере торговли. В магазинах разрешили продажу только основных продуктов питания, средств гигиены, косметических средств (кроме декоративной косметики и парфюмерии) и корма для животных.