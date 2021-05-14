Ракова оценила ситуацию с COVID-19 в Москве

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе пресс-конференции заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается напряженной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», — подчеркнула она.

Кроме того, заммэра отметила, что COVID-19 в ближайшее время никуда не исчезнет, поэтому периодические повышения и понижения заболеваемости возможны.

Ранее в Москве впервые с января было выявлено более 3 500 случаев коронавируса за сутки, за последний день зарегистрировано 3 818 зараженных.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. Жертвами инфекции за весь период стали 115 116 человек, выздоровели 4 537 634 человека.