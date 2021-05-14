Ракова оценила ситуацию с COVID-19 в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе пресс-конференции заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается напряженной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», — подчеркнула она.

Кроме того, заммэра отметила, что COVID-19 в ближайшее время никуда не исчезнет, поэтому периодические повышения и понижения заболеваемости возможны.

Ранее в Москве впервые с января было выявлено более 3 500 случаев коронавируса за сутки, за последний день зарегистрировано 3 818 зараженных.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. Жертвами инфекции за весь период стали 115 116 человек, выздоровели 4 537 634 человека.