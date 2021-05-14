Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП на Садовом кольце

Блогер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, полностью выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Государственной думы Марии Артемовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Геннадия Удуняна.

«Мой доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. Ее состояние здоровья, насколько я понимаю, улучшилось, Бил общался с ней напрямую», — подчеркнул он.

Отмечается, что Удунян не раскрыл сумму компенсации, уточнив, что это конфиденциальная информация.

По словам адвоката, из-за выплаты компенсации сторона потерпевших направила в СК ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

«Могу подтвердить, что компенсация получена», — заявил адвокат потерпевшей Андрей Князев.

Однако сторона обвинения не подтвердила, что они подали ходатайство о примирении с Билом от имени Артемовой.

«Возможно, мы сделаем это», — добавил он.

Ранее начальник следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев сообщил, что полиция назначила дополнительные экспертизы, в частности автотехническую, по делу Била, который устроил массовую аварию в центре столицы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.

Изначально Бил отрицал, что находился за рулем автомобиля. В его отношении было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови. Суд запретил ему покидать жилье, пользоваться интернетом и садиться за руль в качестве меры пресечения.