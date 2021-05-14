В новосибирской колонии установили лондонские телефонные будки
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В новосибирской исправительной колонии №8 появились лондонские телефонные будки, сообщает «Тайга.инфо».
В региональной пресс-службе ФСИН заявили, что телефонные будки были привезены с целью «восстановления социально-полезных связей».
«Для максимальной передачи атмосферы Лондона, участниками художественного кружка в данном помещении выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известного как «Биг-Бен», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что внутри будок установили телефоны и видеотаксофоны.
Ранее сообщалось, что в приморской колонии выбрали «Мисс Весну».
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