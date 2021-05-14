СК подтвердил возбуждение дела на вице-губернатора Мордовии Меркушкина

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против бывшего зампреда правительства Мордовии Алексея Меркушкина по подозрению в передаче 7 млн руб. за сохранение лицензии у «Мордовпромстройбанка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Меркушкин был задержан при попытке пересечения границы России сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД.

Согласно информации следствия, в 2015 году подозреваемый, будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», при содействии главы совета директоров банка и еще одного акционера передал 7 млн руб. управляющему отделением Национального банка по Мордовии Волго-Вятского главного управления Центробанка за отзыв предписания, выданного по итогам инспекционной проверки регулятора, поскольку обнаруженные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

В СК сообщили, что ранее по уголовному делу под домашний арест был помещен бывший управляющий отделением НБ, обвиняемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении экс-председателя Совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», обвиняемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Третий фигурант в даче взятки был помещен под домашний арест по другому уголовному делу.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Меркушкину меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин по подозрению в даче взятки в размере 7 млн руб.