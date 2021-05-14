Греция открыла границы для туристов

Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов — они не будут обязаны проходить карантин, сообщает РИА «Новости».

Министерство туризма обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены. Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами, а также открыты музеи.

Однако для граждан России пока нет возможности попасть на греческие курорты, так как пока руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию.

«Регулярное сообщение лишь частично возобновлено. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва — Афины», — заявили в туриндустрии.

Ранее стало известно, что Греция начнет принимать привитых «Спутником V» туристов.